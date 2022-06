Nordkirche wird zehn: Festgottesdienst im Ratzeburger Dom

Ratzeburg. Mit einem Festgottesdienst im Ratzeburger Dom feiert die Nordkirche am 6. Juni (Pfingstmontag) den zehnten Jahrestag ihrer Gründung im Jahr 2012. An dem Gottesdienst nehmen nach Angaben der Nordkirche auch zahlreiche Bischöfe aus evangelischen Partnerkirchen in Schweden, England, Estland, Kenia und Tansania teil. Für die katholische Kirche wird der Hamburger Weihbischof Horst Eberlein erwartet. Die Predigt wird nach Angabe der Nordkirche die estnische Pfarrerin und Generalsekretärin Lutherischer Weltbunds, Anne Burghardt, halten.

Im Anschluss an den Gottesdienst ist ein Festakt mit Vertretern aus Politik, Kultur und Verwaltung aus Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern geplant. Der Gottesdienst beginnt um 11 Uhr und wird nach Angaben der Nordkirche auch live im Internet übertragen.

Die Evangelisch-Lutherische Kirche in Norddeutschland, so der offizielle Name, war Pfingsten 2012 durch Fusion der Nordelbischen, der Mecklenburgischen und der Pommerschen Kirche entstanden. Sie ist bis heute die einzige Landeskirche, die aus dem Zusammenschluss ehemaliger Landeskirchen der alten und der neuen Bundesländer entstanden ist.

