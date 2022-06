Dezimierte Flensburger unterliegen dem TBV Lemgo Lippe

Flensburg. Handball-Bundesligist SG Flensburg-Handewitt hat die fünfte Saisonniederlage kassiert. Beim TBV Lemgo Lippe unterlagen die Norddeutschen am Sonntag 25:30 (13:14). Emil Jakobsen war mit sieben Treffern bester Werfer der SG, die als Tabellenvierter die Teilnahme an der European League in der kommenden Saison bereits sicher hat. Für den TBV traf Bjarki Mar Elisson elf Mal.

Die Flensburger Reisegruppe in das Lipperland hatte sich schon bei der Abfahrt weiter dezimiert. Wegen grippaler Infekte waren der schwedische Linksaußen Hampus Wanne und der isländische Rückraum-Linkshänder Teitur Einarsson nicht mit zum TBV gereist. Magnus Röd und Aaron Mensing fehlten ohnehin. Dafür kam Franz Semper nach seiner Knieverletzung zum Einsatz.

Es entwickelte sich ein hektisches und zerfahrenes Spiel mit vielen Fehlern auf beiden Seiten. Angesichts der angespannten Personalsituation griff SG-Coach Maik Machulla zu einem ungewöhnlichen Mittel. Beim Sieben-gegen-Sechs operierte er mit den drei Kreisläufern Johannes Golla, Simon Hald und Anton Lindskog. Die Kräfte der Norddeutschen reichten nur bis zum 21:22 in der 49. Minute. Danach zog der TBV davon und feierte einen ungefährdeten Heimsieg.

