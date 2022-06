Wetter Hamburg: Auf Sonne folgen Gewitter und Regen im Norden

Hamburg. Nach einem sonnigen Pfingstsonntag mit Temperaturen von bis zu 25 Grad in Hamburg geht es unbeständig in die neue Woche. Bereits ab Sonntagabend und insbesondere in der Nacht zum Pfingstmontag soll es zu "weitreichenden Schauern und Gewittern" vor allem nordöstlich der Elbe kommen, wie Meteorologin Julia Schmidt vom Deutschen Wetterdienst (DWD) mitteilt.

An der Nordseeküste kann es zudem auch zu "starkem bis böischem Wind" bei Temperaturen von 16 bis 17 Grad kommen. Der Rest der Woche werde voraussichtlich "wechselnd bewölkt" sowie mit Schauern und lokal teils "heftigeren" Gewittern versehen sein, so Schmidt. Einzig und allein am Mittwoch könne es in Hamburg und im gesamten Norden etwas aufklaren, doch hält dies nicht lange an. Donnerstag und Freitag bleibt es, ähnlich wie zu Wochenbeginn, unbeständig mit Temperaturen zwischen 20 bis 25 Grad in Hamburg.

Wetter Hamburg: Wechselhafte Aussichten für den Norden

In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern soll es bis auf die Küstenregionen ähnlich warm werden mit 22 bis 26 Grad. An den Küsten werden hingegen nur um die 20 Grad erwartet.

Und auch die Aussicht aufs kommende Wochenende verspricht keine Besserung: Auch hier sind im gesamten Norden immer wiederkehrende Schauer aus südwestlicher Richtung sowie teilweise Gewitter zu erwarten, so Schmidt.