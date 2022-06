Messerattacke im Fastfood-Restaurant: Zwei Personen verletzt

Hamburg. Bei einem Streit in einem Fastfood-Restaurant in Hamburg hat ein Mann zwei Personen mit einem Messer attackiert und verletzt. Bei den Verletzten handelte es sich um einen Angestellten und einen Gast, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Sie seien eingeschritten, als der Mann sich in der Nacht zum Sonntag in der Filiale in der Langenhorner Chaussee aggressiv verhalten habe. Beide Opfer mussten in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen.

