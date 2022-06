Timmendorfer Strand: Voll, aber nicht übervoll

Die Strandallee in Timmendorfer Strand ist am Sonntag gut besucht.

Timmendorfer Strand/Scharbeutz (dpa) - An der Lübecker Bucht haben am Pfingstsamstag zahlreiche Urlauber und Tagesgäste Sonne und Strand genossen. Es sei voll, aber nicht übervoll, fasste eine Mitarbeiterin des Touristen-Informationszentrum im Niendorfer Hafen am Mittag die Lage zusammen. Es seien mehr Menschen gekommen als an Himmelfahrt, aber da sei das Wetter auch nicht so schön gewesen.

Promenaden und Cafés waren am Mittag gut besucht, doch an den Stränden zeigte sich die entspannte Lage. Wer noch einen Strandkorb haben wollte, musste nicht lange anstehen. Viele Vermieter am Timmendorfer Strand oder im benachbarten Scharbeutz hatten noch genügend freie Körbe. Timmendorfer Strand oder Travemünde sind etwa von Hamburg aus leicht mit dem 9-Euro-Ticket erreichbar.

