"Hamburgs Sommergärten": Am Ballindamm hängen 2800 Lampions

Hamburg. Als Einstimmung auf "Hamburgs Sommergärten" sind die Bäume am Ballindamm entlang der Binnenalster mit 2800 Lampions geschmückt worden. Vom 13. Juli bis zum 7. August soll sich das Zentrum der Hansestadt in eine grüne Oase verwandeln, teilten die Veranstalter auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Neben den bunten Papierlaternen sollen unter anderem Hochbeete und bepflanzte Vasen die beliebtesten Einkaufsstraßen zu einer kleinen Gartenlandschaft mitten in Hamburg machen. Damit sei die Innenstadt nicht nur ein Ort zum Shoppen und Konsumieren, sondern auch zum Entdecken und Verweilen, so die Veranstalter. Als nächstes sollen unter anderem das Nikolai Quartier und der Gänsemarkt sommerlich dekoriert werden.

"Hamburgs Sommergärten" finden bereits zum vierten Mal statt. Veranstalter sind die Otto Wulff BID Gesellschaft und die Zum Felde BID Projektgesellschaft im Auftrag der Innenstadtquartiere Ballindamm, Hohe Bleichen - Heuberg, Neuer Wall, Nikolai Quartier, Passagenviertel, Quartier Gänsemarkt und dem Ensemble der Stadthöfe.

