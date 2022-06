Flensburg auch im Saison-Endspurt mit Personalsorgen

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Flensburg. Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt werden auch im Bundesliga-Endspurt von Verletzungssorgen geplagt. Vor dem Auswärtsspiel am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) beim TBV Lemgo Lippe sind im Team von SG-Coach Maik Machulla mehrere Spieler angeschlagen. Torhüter Benjamin Buric laboriert ebenso an einer Oberschenkelverletzung wie Spielmacher Jim Gottfridsson. Linksaußen Hampus Wanne hat wegen eines grippalen Infekts in dieser Woche bislang nicht trainiert.

Machullas Plan, den Nachwuchsspieler Frederik Adam in den Profi-Kader hochzuziehen, ging ebenfalls nicht auf: "Er ist heute im Training umgeknickt", sagte am Freitag der Flensburger Coach, der weiterhin auf Franz Semper, Magnus Röd und Aaron Mensing verzichten muss. Zur Absicherung der Torhüterposition wird Nachwuchsmann Felix Backhaus mit nach Lemgo reisen.

Trotz aller Probleme wollen Machulla und sein Team die drei letzten Saisonspiele "erfolgreich beenden". Der 45 Jahre alten Coach warnte aber vor den Qualitäten der Ostwestfalen. Gerade in der heimischen Halle könne der TBV "viel Druck machen und sehr gefährlich sein".

