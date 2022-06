Ein Polizist hält bei einer Verkehrskontrolle eine Winkerkelle in der Hand.

Verkehr Rasende Paketzusteller: Riskantes Rennen in Hamburg

Hamburg. Die Hamburger Polizei hat zwei Paketzusteller aus dem Verkehr gezogen, die sich mit ihren Transportern ein verbotenes Rennen geliefert haben sollen. Die deutlich zu schnellen Wagen waren am Donnerstag einer zivilen Streife aufgefallen, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Statt der erlaubten 60 Kilometer pro Stunde drehten die Männer am Steuer der Transporter demnach auf bis zu Tempo 110. Außerdem beobachteten die Beamten teils riskante Überholmanöver.

Gegen die 20 und 24 Jahre alten Fahrer wurden Strafverfahren eingeleitet. Sie müssen mit Geldstrafen und einem längeren Fahrverbot rechnen.

Nur wenig später hielten dieselben Polizisten in Hamburg einen dritten Paketzusteller an: Auch er war mit seinem Wagen viel zu schnell gefahren, wie es hieß. Den 25-Jährigen erwarten demnach ebenfalls ein Bußgeld und ein Fahrverbot.

