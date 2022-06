THW Kiel verpflichtet Myrhol als Pekeler-Ersatz

Kiel. Handball-Rekordmeister THW Kiel hat auf die Verletzung von Kreisläufer und Abwehrchef Hendrik Pekeler reagiert und für die drei letzten Saisonspiele den Norweger Bjarte Myrhol verpflichtet. Das gab der Bundesliga-Zweite am Freitag bekannt. "Nach "Pekes" Verletzung wollten wir reagieren, um unserer Mannschaft eine Alternative für verschiedene, denkbare Szenarien zur Verfügung zu stellen", sagte THW-Geschäftsführer Viktor Szilagyi.

Der 40-jährige Myrhol spielte in der Bundesliga für die HSG Nordhorn und die Rhein-Neckar Löwen. Mit 263 Einsätzen ist er norwegischer Rekordnationalspieler. Sein bis dato letztes Spiel betritt er im vergangenen Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio. "Wenn ein Club wie der THW Kiel kurzfristig Unterstützung benötigt, macht man sich auf den Weg", sagte der Norweger. Pekeler wird den Zebras nach seinem Achillessehnenriss bis in die neue Saison hinein fehlen.

Seinen ersten Einsatz hat Bjarte Myrhol am Sonntag (14.00 Uhr/Sky) im "kleinen Nordderby" mit dem HSV Hamburg. Mit einem Sieg will der THW den zweiten Platz und damit die Aussicht auf einen Champions-League-Platz erhalten. Der Aufsteiger aus Hamburg hat den Liga-Verbleib schon vor einigen Wochen geschafft.

