Jahre ohne Führerschein: Betrunkenen Autofahrer erwischt

Oesterdeichstrich. Die Polizei in Dithmarschen hat einen Mann betrunken aus dem Verkehr gezogen, der schon seit Jahren keinen Führerschein mehr besitzt. Beamte kontrollierten den 49-Jährigen in der Nacht zu Freitag in Oesterdeichstrich am Steuer eines Autos, wie die Polizei mitteilte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,07 Promille. Wie sich herausstellte, war dem Mann bereits 2008 wegen einer Trunkenheitsfahrt der Führerschein entzogen worden. Dem 49-Jährigen stehen jetzt Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahrens ohne Fahrerlaubnis bevor.

