Buchholz: Ende Juni wieder mehr Tempo auf Fehmarnsundbrücke

Ein Arbeiter steht am Ufer vor dem Hintergrund der Fehmarnsundbrücke.

Fehmarn/Kiel. Die Verkehrssituation durch Arbeiten zur Sanierung der Fehmarnsundbrücke soll sich bis zu den Sommerferien entspannen. Bis 21. Juni solle auf der Brücke eine andere Form von Stahlplatte aufgebracht werden, sagte Schleswig-Holsteins Verkehrsminister Bernd Buchholz (FDP) am Donnerstag nach einem Gespräch mit der Deutschen Bahn. "Und dann wird die Brücke gegebenenfalls an dieser Stelle mit 50 Stundenkilometern befahrbar sein." Dann werde der Engpass nicht mehr so stark sein. Derzeit ist dort nur Tempo 10 möglich.

Kurz vor Pfingsten hatten Kommunal- und Landespolitiker mit Blick auf die Verkehrssituation auf Fehmarn wegen der Arbeiten zur Sanierung der Brücke Alarm geschlagen. Am vergangenem Wochenende hatte es lange Staus gegeben. "Für uns bedeutet dies, dass das tägliche Leben für Rettungsdienste, Pendler von und nach Fehmarn, für das lokale Gewerbe, für den Fährbetrieb Puttgarden und für den Tourismus sehr betroffen und mehr als eingeschränkt und zum Teil gefährdet ist", hieß es in einem Brandbrief der Bürgermeister der Stadt Fehmarn und der Gemeinde Großenbrode, Jörg Weber und Jens Reise. Das Schreiben ist gerichtet an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP), Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) und den Vorstandschef der Deutschen Bahn, Richard Lutz.

