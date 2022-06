Hockey-Endrunde: Vier Hamburger Clubs gehen auf Titeljagd

Hamburg. Gleich vier Hamburger Teams haben am Wochenende die Chance, die deutsche Meisterschaft im Feldhockey zu gewinnen. Zum Auftakt der Endrunde in Bonn treffen die Herren am Samstag (11.45 Uhr) im ersten Halbfinale auf Titelverteidiger Rot-Weiss Köln. Anschließend fordert der Hamburg Polo Club ab 14.00 Uhr bei seiner Endrunden-Premiere den Mannheimer HC. Ebenfalls mit dem MHC bekommen es die HTHC-Damen ab 16.15 Uhr zu tun. Zum Abschluss (18.30 Uhr) kämpft der Club an der Alster gegen Titelverteidiger Düsseldorfer HC um den Einzug in das Endspiel am Sonntag.

"Wir brauchen uns definitiv nicht zu verstecken. Wir haben in den letzten Monaten gezeigt, was wir im Stande sind zu leisten. Jetzt wollen wir unbedingt ins Finale", sagte Polo-Trainer Matthias Witthaus. Im Viertelfinale hatte sich seine Mannschaft bereits gegen Vorjahresfinalist Uhlenhorst Mülheim durchsetzen können.

Bei den Damen ist der HTHC mit 14 Titeln zwar Rekordhalter, triumphierte das letzte Mal aber 1973. Der "Hockey-Zeitung" sagte Trainer Paul Pongs: "Wir haben jetzt schon etwas Tolles erreicht. Aber die Mädels wissen, dass man nie wissen kann, wann und ob wir so eine Chance wieder bekommen werden."

Die Alster-Damen wollen sich unterdessen gegen die Düsseldorferinnen für die Halbfinal-Niederlage im vergangenen Jahr revanchieren. "Düsseldorf hat mehr Druck als wir. Die Stimmung bei uns ist gut, alle haben Bock und sind entspannt", betonte Jens George, für den es die letzte Endrunde als Chefcoach ist. Nach 23 Jahren hört er auf und wechselt in den Nachwuchsbereich des Clubs.

