Emden Aufsteiger: Concordia und Todesfelde hoffen

Hamburg. Die Kickers Emden stehen vorzeitig als Aufsteiger in die Fußball-Regionalliga Nord fest. Dagegen sind die Chancen für Concordia Hamburg und dem SV Todesfelde aus Schleswig-Holstein nach dem zweiten Spieltag der Aufstiegsrunde gesunken. Emden gewann am Mittwochabend in Bremen gegen Concordia Hamburg mit 3:1 (1:1). Der ehemalige Drittligist kam damit zum zweiten Sieg im zweiten Spiel, nachdem er schon zum Auftakt den Bremer SV bezwungen hatte.

Schleswig-Holsteins Oberliga-Meister SV Todesfelde unterlag den Bremern in Hamburg mit 0:2 (0:1) und hat vor dem abschließenden Spieltag am Sonntag wie Concordia jeweils nur einen Punkt. Zum Abschluss der Aufstiegsrunde empfängt Todesfelde die Emder, Concordia tritt bei den Bremern an. Der BSV hat als Tabellenzweiter mit drei Punkten die besten Chancen, Kickers in die vierte Liga zu folgen. Vor den Emdern hatte bereits Blau-Weiß Lohne als Meister der Oberliga Nord den Aufstieg in die Regionalliga Nord geschafft.

