Psychiatrie-Patient flüchtet nach Brand: Fahndung

Hamburg. Die Hamburger Polizei fahndet öffentlich nach einem geflüchteten Psychiatrie-Patienten. Der 23-Jährige sei auf richterliche Anordnung in der geschlossenen Abteilung der Asklepios-Klinik im Stadtteil Rissen untergebracht gewesen, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Nach dem Ausbruch eines Brandes sei der Mann am Montag aus der Einrichtung geflüchtet. Eine Sofortfahndung mit mehreren Streifenwagen sei erfolglos verlaufen. Das Amtsgericht erließ einen Beschluss zur Öffentlichkeitsfahndung mit Foto, die Polizei bittet Zeugen um Hinweise.

© dpa-infocom, dpa:220601-99-512343/2

