Mann überfällt und vergewaltigt in ihrem Auto wartende Frau

Hamburg. Eine in ihrem Auto wartende Frau ist am Dienstag in Hamburg-Wilhelmsburg überfallen und vergewaltigt geworden. Die 43-Jährige habe am späten Abend auf eine Freundin gewartet, als plötzlich ein Mann zu ihr in den Wagen gestiegen sei, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der etwa 30 Jahre alte mutmaßliche Täter habe sie geschlagen und bedroht. Die Frau habe zu einem Parkplatz in der Nähe fahren müssen. Dort habe er sie mit Gewalt zu sexuellen Handlungen gezwungen. Danach sei der Täter geflüchtet. Eine Sofortfahndung der Polizei blieb erfolglos. Die Frau erlitt Verletzungen an Kopf und Oberkörper, die ambulant behandelt wurden.

© dpa-infocom, dpa:220601-99-509792/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg