Hagelschauer: Mehrere Autos kollidieren auf der A21

Wankendorf. Auf der Autobahn 21 sind am Mittwoch in Höhe des Kreuzes Wankendorf (Kreis Plön) mindestens sechs Wagen miteinander kollidiert. Als Unfallursache wird Glätte durch einen plötzlich einsetzenden Hagelschauer vermutet, wie eine Polizeisprecherin der Deutschen Presse-Agentur sagte. Die Beamten konnte zunächst keine Angaben darüber machen, ob bei dem Unfall Menschen verletzt wurden. Die A21 musste in Richtung Kiel während der Bergungsarbeiten vorläufig komplett gesperrt werden.

© dpa-infocom, dpa:220601-99-507136/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg