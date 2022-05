Deutlich mehr Ukrainer suchen in Hamburg eine Arbeit

Hamburg. In Hamburg sind inzwischen deutlich mehr geflüchtete Menschen aus der Ukraine auf Jobsuche. Bereits im Mai sei nach ersten Auswertungen die Anzahl der arbeitsuchenden Ukrainerinnen und Ukrainer um 2519 auf insgesamt 2995 angestiegen, berichtete der Chef der Hamburger Arbeitsagentur, Sönke Fock, am Dienstag. "In den nächsten Wochen und Monaten erwarten wir erheblich mehr Arbeitsuchende, die in den Arbeitsmarktstatistiken sichtbar werden."

Nach seiner Einschätzung dürfte die Jobsuche allerdings nur "in einigen Fällen durch gute Qualifikation und großes Engagement von Unternehmen" erfolgreich sein, nicht jedoch in großer Zahl. "Neben einer passenden Unterkunft geht es mit Blick auf eine qualifikationsgerechte Vermittlung auf freie Jobangebote natürlich auch um Sprachkenntnisse, berufliche Abschlüsse, stabile Gesundheit, Kindesbetreuung und um eine gerechte Entlohnung."

Seit Beginn des russischen Angriffskriegs sind nach Angaben der Innenbehörde gut 24.000 Frauen, Männer und Kinder aus der Ukraine in der Hansestadt registriert worden, von denen sich derzeit zwischen 20.000 und 21.000 in Hamburg aufhalten dürften.

