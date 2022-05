Wetter Hamburg: Herbstlicher Wochenstart – wie wird es über Pfingsten?

Der Montag fällt eher ungemütlich aus, und am Mittwoch ist meteorologischer Sommeranfang. Ist für Pfingsten Besserung in Sicht?

Eine Frau steht bei wechselhaftem Wetter unter ihrem Regenschirm vor zwei Alsterdampfern am Jungfernstieg. Bleibt es eher ungemütlich, oder zeigt sich bald die Sonne wieder etwas häufiger in Hamburg?

Hamburg. Am Montag vor einer Woche schwitzten die Menschen in Hamburg bei Sonnenschein und Temperaturen um 24 Grad. Sieben Tage später sieht es deutlich anders aus: Die Temperaturen haben sich etwa halbiert, es weht eine kühle Brise, und immer wieder kommen heftige Regenschauer vom Himmel. Das Wetter in Hamburg startet eher herbstlich in die neue Woche, dabei steht schon in zwei Tagen, am 1. Juni, der meteorologische Sommeranfang bevor.

Nach einem windigen, ungemütlichen Wochenende geht es auch am Montag eher trüb und kühl weiter. "Wir erwarten für Hamburg maximal 13, 14 Grad, dazu gibt es immer wieder etwas Regen", sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung von wetter.net. Etwas besser sieht es dann am Dienstag aus. Mit immerhin sechs Sonnenstunden wird es in der Hansestadt wieder etwas freundlicher, die dichte Wolkendecke der vergangenen Tage reißt immer wieder auf, und die Temperaturen erreichen 17 bis 18 Grad.

Auch zum Start in die neue Woche ist es für die Jahreszeit etwas zu kühl, wie man den Temperaturen in der Grafik entnehmen kann.



Im Laufe der Woche könnte es jedoch deutlich wärmer werden. Details dazu gibt es im heutigen Thema des Tages unter https://t.co/tWCn4PXCVB /V pic.twitter.com/ZSe5Gt861V — DWD (@DWD_presse) May 29, 2022

Wetter Hamburg: Zum Sommeranfang wird es wärmer

Ähnlich sieht es am Mittwoch aus. Zum meteorologischen Sommeranfang gibt es zwar etwa acht Stunden Sonne, bei einem Mix aus Sonne und Wolken können jedoch laut Deutschem Wetterdienst (DWD) vor allem am Nachmittag auch immer wieder Schauer vom Himmel kommen. Auch kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen. Am Donnerstag soll es hingegen bei zehn Sonnenstunden trocken bleiben.

In den letzten Tagen zeigte sich das Wetter in Hamburg eher herbstlich: Es gab viel Regen, kühle Brisen und Temperaturen um 12 bis 14 Grad (Archivbild).

Foto: imago/ Hanno Bode

Etwas wärmer wird es dann ab Freitag: "Richtung Pfingsten wird es freundlicher", prognostiziert Wetterexperte Jung. "Am Freitag erreichen die Temperaturen wieder die 20-Grad-Marke, dazu gibt es 14 Sonnenstunden." Am Sonnabend erwartet Jung noch einmal ein paar mehr Wolken, bevor es dann am Sonntag mit 22 Grad und 16 Sonnenstunden wieder deutlich sommerlicher wird. Ähnlich geht es am Montag weiter: Dann können sich die Hamburgerinnen und Hamburger über 15 Sonnenstunden und ebenfalls 22 Grad freuen.

Hohe Temperaturen lassen jedoch weiterhin auf sich warten. "Der Wind weht aus nordöstlicher Richtung, daher wird es trotz der vielen Sonnenstunden nicht ganz so warm", erklärt Jung. Und auch nachts und am frühen Morgen ist es in Hamburg mit acht bis zehn Grad noch recht frisch und kühl.

Bilanz: Mai in Hamburg war etwas zu warm

Der Mai ist zwar noch nicht ganz vorbei, dennoch zeigt sich schon jetzt, dass der Monat etwas zu warm ausfiel. Laut Jung habe die mittlere Temperatur in Hamburg bislang 13,5 Grad betragen – das seien 1,3 Grad mehr als das errechnete Klimamittel von 1961 bis 1990, das bei 12,2 Grad liegt.

Beim Regen hat Hamburg wieder etwas aufgeholt: Während die erste Monatshälfte zu trocken und warm ausfiel, haben die letzten zwei Wochen den Rückstand wieder etwas relativiert. "Mit Stand heute Morgen fielen in Hamburg im Mai 52,9 Liter Regen pro Quadratmeter", sagte Jung. "Das sind 92 Prozent von dem, was normalerweise im Mai zu erwarten ist." Sonnenstunden habe es bislang 228 gegeben, das seien laut dem Meteorlogen 105 Prozent vom langjährigen Durchschnitt.

Es gibt auch schon erste Prognosen für den Juni: "Der Juni soll wohl normal temperiert mit normalen Niederschlägen ausfallen – Klimamodelle erwarten aktuell keine Extreme", so Jung. Das gilt jedoch nicht für den Juli: Der könnte laut Wettermodellen zu heiß und zu trocken werden.