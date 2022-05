Beachvolleyball Müller/Tillmann überraschen mit Sieg in Ostrava

Ostrava. Die Beachvolleyballerinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann haben beim Elite 16-Turnier der Beach Pro Tour im tschechischen Ostrava überrascht. Das in Hamburg trainierende Duo gewann am Sonntag das Finale gegen die Brasilianerinnen Talita Antunes und Rebecca Silva mit 21:18, 21:16. Die 21-jährige Müller und die 30-jährige Tillmann hatten sich von der Qualifikation bis ins Finale gespielt. Für das Duo, das seit 2021 zusammenspielt, ist es der bislang größte gemeinsame Erfolg.

In diesem Jahr hat die Beach Pro Tour die bisherige FIVB World Tour abgelöst. Die Serie ist in drei Kategorien unterteilt: die höchste ist Elite 16, dann folgen Challenge und Futures.

"Als wir nach Ostrava kamen, war unser Ziel, das Hauptfeld zu erreichen, aber dann haben wir Punkt für Punkt gespielt, und jetzt bin ich überwältigt", sagte Müller. Tillmann fügte hinzu: "In zwei Wochen steht ein weiteres großes Turnier für uns an, die Weltmeisterschaft, und jetzt sind wir hungrig auf mehr." Die WM findet vom 7. bis 19. Juni in Rom statt.

