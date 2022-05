Aufstiegsrunde zur Regionalliga Nord startet

Hamburg. Am Sonntag beginnt die Aufstiegsrunde zur Fußball-Regionalliga Nord. Es werden zwei weitere Neulinge aus der Oberliga gesucht, nachdem der Niedersachsen-Meister Blau-Weiß Lohne bereits den Sprung nach oben feiern durfte. Dabei hat jedes der vier Teams ein Heimspiel, zudem wird in der einfachen Runde auf neutralem Platz gespielt (Mittwoch). Um bei etwaiger Punkt- und Torgleichheit gewappnet zu sein, steht nach jeder Partie (Ausnahme: 3. Spieltag) unabhängig vom Ergebnis ein prophylaktisches Elfmeterschießen an.

Zum Start treffen am Sonntag (15.00 Uhr, Stadion Hoheluft) der Hamburger Vertreter WTSV Concordia und Schleswig-Holstein-Meister SV Todesfelde aufeinander. Concordia spielte zuletzt in der Saison 2004/05 überregional und profitiert nun als Tabellenfünfter davon, dass kein anderer Hamburger Oberligist die Lizenz-Unterlagen eingereicht hat.

Die Mannschaft von Sven Tramm, einst Spieler bei Concordia, nun Trainer in Todesfelde, gilt als Favorit, denn sie hatte als Meister stattliche neun Punkte Vorsprung. Und: Bislang schaffte immer der Vertreter aus Schleswig-Holstein den Aufstieg. Außerdem treffen am Wochenende Kickers Emden und der Bremer SV aufeinander. Weitere Spieltermine für diese Teams sind der 1. und der 5. Juni.

