Hamburg. Bei einer Massenschlägerei in Hamburg sind drei Menschen am Mittwochabend verletzt worden. 20 bis 30 Menschen waren beteiligt, wie die Polizei in der Nacht zu Donnerstag mitteilte. Ein Mensch kam ins Krankenhaus. Wie schwer die Menschen verletzt wurden, war zunächst unklar.

