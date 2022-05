Altes Feuerlöschboot "Hoechst" kommt mit Autokran ins Museum

Mehr als 60 Jahre lang war das Feuerlöschboot "Hoechst" auf dem Main im Einsatz. Dann begann es zu schwächeln. Nun darf es in Rente gehen. Und zwar im Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein. Doch vorher steht eine letzte Reise für das Schiff an.

Hamburg. Vom Main auf die Elbe und ins Museum: Das Feuerlöschboot "Hoechst" hat am Dienstag den letzten Teil seiner Reise nach Norderstedt angetreten. Dafür wurde es mit einem 450-Tonnen-Autokran erfolgreich auf einen Tieflader gehievt. Am späten Abend soll die Fahrt ins Feuerwehrmuseum Schleswig-Holstein in Norderstedt starten. Mit der Ankunft dort rechnete der Museumsleiter am Mittwochmorgen. Dass die Fahrt so lange dauert, liegt vor allem an den Maßen des Schwerlast-Transports. Der kann nur auf ausreichend breiten Straßen unterwegs sein und muss deshalb einen großen Bogen fahren und deshalb etwa 150 Kilometer zurücklegen. Direkt wären es nur etwa 25 Kilometer.

Das knapp 20 Meter lange und fünf Meter breite Schiff von 1961 soll in Norderstedt Teil der Dauerausstellung werden und im Außenbereich zu sehen sein. Das Feuerlöschboot der Werkfeuerwehr des Industrieparks Höchst war rund 60 Jahre lang im Einsatz. Eine Museumsmannschaft hatte das Boot aus Hessen bereits vor einem Jahr nach Hamburg überführt. Wegen technischer Probleme musste der Transport damals jedoch zunächst abgesagt werden.

© dpa-infocom, dpa:220524-99-414684/2

