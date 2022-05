Bombe im Hamburger Hafen gesprengt

Hamburg. Im Hamburger Hafenbecken ist eine 250 Pfund schwere Bombe kontrolliert gesprengt worden. Weil der Zünder nicht richtig entfernt werden konnte, sei eine Entschärfung am Montagabend nicht möglich gewesen, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Für die Sprengung im Wasser sei ein Abschnitt der Elbe kurzzeitig für den Schiffsverkehr gesperrt worden. Größere Beeinträchtigungen habe es jedoch nicht gegeben. Die Bombe war bereits am Freitag bei Planungsarbeiten in einem Schacht am Burchardkai entdeckt worden.

