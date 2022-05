Auf- und Abfahrt Lübeck-Moisling der A1 am Dienstag gesperrt

Lübeck. Autofahrer auf der Autobahn 1 müssen am Dienstag mit Behinderungen an der Anschlussstelle Lübeck-Moisling rechnen. Wegen Markierungsarbeiten werde die Anschlussstelle in Fahrtrichtung Süden zwischen 9.00 und 15.00 Uhr gesperrt, teilte die Autobahn GmbH des Bundes mit. Wer von Norden kommend die Autobahn in Lübeck-Moisling verlassen will, sollte bis zum Autobahnkreuz Lübeck weiter fahren und von dort aus zur Anschlussstelle Lübeck-Moisling fahren, sagte eine Sprecherin. Wer in Moisling auf die Autobahn in Richtung Hamburg auffahren will, sollte der ausgeschilderten Bedarfsumleitung über die Kreisstraße 13 und die Autobahn 20 folgen.

© dpa-infocom, dpa:220523-99-396433/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg