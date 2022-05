Aytekin leitet Relegationsspiel zwischen HSV und Hertha BSC

Hamburg (dpa) – Schiedsrichter Deniz Aytekin wird das zweite Relegationsspiel zwischen dem Hamburger SV und Hertha BSC um den letzten freien Platz in der Fußball-Bundesliga leiten. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund am Montag vor der Begegnung an diesem Abend (20.30 Uhr/Sky und Sat 1) mit.

An der Linie assistieren dem 43-jährigen Nürnberger Christian Dietz aus Kronach und Eduard Beitinger aus Bad Abbach. Vierter Offizieller ist Martin Petersen aus Stuttgart. Als Video-Assistent fungiert Robert Schröder aus Hannover. Zweitligist HSV hatte das Hinspiel in Berlin mit 1:0 gewonnen.

© dpa-infocom, dpa:220523-99-397295/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg