HSV- und Hertha-Experte Golz tippt auf Hamburger Aufstieg

Hamburg. Der gebürtige Berliner und ehemalige HSV-Profi Richard Golz sieht seinen ehemaligen in der Relegation im Vorteil gegenüber Hertha BSC. Im entscheidenden zweiten Relegationsduell an diesem Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) tippt der langjährige HSV-Profi und einstige Hertha-Torwarttrainer ein 0:0, das nach dem 1:0-Hinspielsieg dem HSV zur Rückkehr in die Fußball-Bundesliga nach vier Jahren reichen würde. Golz hat zwischen 1987 und 1998 insgesamt 273 Bundesliga-Spiele für den HSV absolviert. Von 2013 bis 2015 trainierte er bei Hertha BSC die Torhüter.

"Die große Kunst wird sein, das Risiko nicht zu übertreiben, weil (dem HSV) ein Unentschieden reichen würde. Aber es ist eine fürchterliche Konstellation, in einem Heimspiel auf Unentschieden zu spielen. Das könnte schon kribbelig werden", sagte 53-Jährige, der aktuell Sportlicher Leiter beim Nord-Regionallisten Altona 98 in Hamburg ist, am Sonntagabend in der Sendung "Sportclub" des NDR-Fernsehens. Im Fall des Aufstiegs würde es in Hamburg jedenfalls "sehr turbulent" werden.

© dpa-infocom, dpa:220523-99-396311/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg