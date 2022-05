Überfall auf Tankstelle: Täter flüchtig

An der Tür von einem Streifenwagen steht der Schriftzug "Polizei".

Hamburg. Mit einer Schusswaffe hat ein unbekannter Mann am Samstagnachmittag eine Tankstelle in Hamburg-Lohbrügge überfallen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, betrat der Mann mit der Waffe den Verkaufsraum und forderte einen 27-jährigen Angestellten auf, ihm Bargeld zu übergeben. Er erbeutete den Angaben zu Folge einen niedrigen dreistelligen Betrag und flüchtete anschließend zu Fuß. Obwohl mit acht Streifenwagen nach dem Mann gesucht wurde, konnte zunächst kein Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Polizei sucht nun Zeugen.

