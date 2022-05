Zoll stoppt Schmuggel von Tabletten für 120.000 Euro

Flensburg/Kiel. Der Zoll hat bei einer Kontrolle an der Autobahn 7 den Schmuggel von 6000 Oxycodon-Tabletten mit einem Schwarzmarktwert von 120.000 Euro gestoppt. Ein 33-Jähriger und eine 26-Jährige waren schon am Samstag mit den Tabletten auf dem Weg nach Dänemark, wie der Zoll am Freitag mitteilte. Die Beamten beschlagnahmten die Opioid-Tabletten, die dem Betäubungsmittelgesetz unterliegen. Gegen den 33-Jährigen sei ein Strafverfahren eingeleitet worden.

© dpa-infocom, dpa:220520-99-370623/3

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg