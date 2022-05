Frauen-Handball Handball-Luchse: Mit Sieg gegen Leverkusen in die Relegation

Hamburg. Die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten wollen aus eigener Kraft die Relegation erreichen und nicht mehr auf Schützenhilfe angewiesen sein. Mit einem Sieg am Samstag (18.00 Uhr) gegen Bayer Leverkusen wäre dem Team von Trainer Dubravko Prelec der vorletzte Tabellenplatz in der Bundesliga nicht mehr zu nehmen. Dabei waren es ausgerechnet die Gäste, die den Luchsen am Mittwoch durch den 25:24-Erfolg gegen Schlusslicht BSV Sachsen Zwickau zwei Sekunden vor Ende der Partie diese gute Ausgangsposition erhalten hatten.

"Die Mädels sind entschlossen, mit vollem Einsatz einen weiteren Heimsieg zu erzielen", sagte Prelcec und betonte: "Wir stellen uns auf harte 60 Minuten ein." Er zeigte sich zuversichtlich, dass man in dieser brisanten Partie mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung und dem ungebrochenen Siegeswillen die Punkte im Luchsbau behalten werde.

© dpa-infocom, dpa:220520-99-363008/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg