Explodierender Lkw-Tank sorgt für Sperrung auf der A23

Pinneberg. Ein brennender Lkw hat am Donnerstag eine stundenlange Sperrung der Autobahn A23 in Richtung Hamburg verursacht. Nach Polizeiangaben fing an dem Kipplaster in Höhe der Abfahrt Pinneberg-Mitte am späten Mittag zunächst ein Reifen Feuer, später habe der Brand auf Führerhaus und Dieseltanks übergegriffen. Dabei sei es zu Explosionen gekommen, sagte eine Sprecherin der Autobahnpolizei. Zuvor hatte das "Hamburger Abendblatt" darüber berichtet.

Wegen umherfliegender Teile sei zunächst die Autobahn vollständig gesperrt worden. Später wurde die A23 in Fahrtrichtung Norden wieder freigegeben. Die Sperrung in Fahrtrichtung Hamburg sollte im Laufe des Abends wieder aufgehoben werden. Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand.

© dpa-infocom, dpa:220519-99-356552/2

