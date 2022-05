Torjäger Terodde gönnt HSV Aufstieg: "Ich drücke die Daumen"

Hamburg. Der ehemalige HSV-Torjäger Simon Terodde wünscht sich in den Relegationsspielen zwischen Bundesligist Hertha BSC und Zweitligist Hamburger SV die Hanseaten als Gesamtsieger. "Ich drücke die Daumen, dass das in der Relegation klappt", sagte der Topstürmer von Aufsteiger FC Schalke 04. "Letztes Jahr habe ich den Aufstieg mit dem HSV leider nicht geschafft. Ich gönne es jedem einzelnen dort", versicherte der 34-Jährige.

Nach dem Hinspiel am (heutigen) Donnerstag im Berliner Olympiastadion (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) fällt beim Rückspiel am Montag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) im Hamburger Volksparkstadion die Entscheidung.

Terodde spielte in der Saison 2020/21 für die Norddeutschen. In 34 Pflichtspielen erzielte er 24 Tore für den HSV. Bei Schalke schaffte er in der gerade abgelaufenen Saison in 32 Spielen sogar 30 Tore.

