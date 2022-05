Manuel Wintzheimer wechselt vom Hamburger SV nach Nürnberg

Hamburg. Fußball-Profi Manuel Wintzheimer wird den Zweitligisten Hamburger SV verlassen und sich dem Ligarivalen 1. FC Nürnberg anschließen. Wie die Franken am Dienstag mitteilten, wechselt der Angreifer ablösefrei. Über die Laufzeit des Vertrags gab es keine Angaben.

Der 23-Jährige war zur Saison 2018/19 aus dem Nachwuchs von Bayern München in die Hansestadt gekommen. In der Spielzeit 2019/20 war Wintzheimer an den VfL Bochum ausgeliehen. Für den HSV bestritt der Stürmer 73 Pflichtspiele, in denen er acht Treffer erzielte.

"Der Club hat sich in den vergangenen zwei Jahren richtig stabil entwickelt. Die Mannschaft macht aus der Entfernung einen tollen Eindruck", sagte Wintzheimer zu seinem Wechsel. Und ergänzte: "Die Vorfreude auf die neue Saison ist riesig."

