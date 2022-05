IG Metall: Tarifkonflikt mit dem Vestas langwierig

Windräder mit einer Höhe von bis zu 200 Metern drehen sich in einem Windpark östlich von Parchim.

Hamburg. Die IG Metall stellt sich auf einen langwierigen und schwierigen Tarifkonflikt für die deutschen Beschäftigten des dänischen Windanlagenherstellers Vestas ein. "Wir haben noch kein verbindliches Signal, ob sie mit uns verhandeln wollen", sagte der Verhandlungsführer der Gewerkschaft, der Rendsburger IG-Metall-Geschäftsführer Martin Bitter, der Deutschen Presse-Agentur. "Bisher haben wir den Eindruck, dass der Arbeitgeber es bevorzugt, über die Höhe der Entgelte mit dem Betriebsrat zu sprechen."

Deutschlands größte Gewerkschaft war am vergangenen Mittwoch in Tarifverhandlungen mit der Vestas Deutschland GmbH (Hamburg) eingestiegen. Die Gespräche sollen am 30. Mai fortgesetzt werden. Zum Auftakt der Verhandlungen sei die Arbeitgeberseite "mit großer Delegation" angereist, darunter auch Mitglieder des internationalen Managements, berichtete der Gewerkschafter. Die Verhandlungen betreffen laut IG Metall insgesamt rund 1700 Beschäftigte, darunter 700 Monteure, die mit Service und Wartung von Windkraftanlagen beschäftigt sind.

Bitter hatte vor Beginn der Gespräche die "klare Erwartungshaltung der Beschäftigten" zu tariflich geregelten Arbeitsbedingungen geäußert. "Die Windbranche wird eine Schlüsselrolle einnehmen beim Umbau unserer Strom- und Energieversorgung in den kommenden Jahren", so der Gewerkschafter. "Umso wichtiger ist es aus unserer Sicht, dass wir ernsthafte Schritte unternehmen, um auch die Tarifbindung in der Branche zu erhöhen."

Die Gespräche mit Vestas sind der Auftakt einer Tarifbewegung, die der Bezirksleiter Küste der IG Metall, Daniel Friedrich, zur Jahreswende angekündigt hatte. Nach seiner Darstellung unterliegen zwar viele Zulieferer der Windindustrie, zum Beispiel Maschinenbauer, traditionell dem Flächentarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie. "Aber alles das, was direkt näher am Hersteller ist, da haben wir in der Regel weniger Tarifgebundenheit", hatte Friedrich gesagt."Wir werden ganz aktiv das Thema Firmentarifverträge im Windbereich angehen. Ohne gute Beschäftigung wird auch das grüne Jobwunder nicht funktionieren."

© dpa-infocom, dpa:220516-99-303814/4

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg