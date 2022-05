Hohenaspe. Ein Lkw-Fahrer hat in Hohenaspe (Kreis Steinburg) einen Fußgänger in einer Kurve übersehen und ihn mit seinem Fahrzeug überrollt. Der 83-Jährige starb am Donnerstag noch vor Ort, wie eine Polizeisprecherin am Freitagmorgen sagte. Der Lkw-Fahrer hatte demnach auf einen Schrott-Hof einbiegen wollen, als es zu dem Unfall kam. Der Fahrer wurde von einem Seelsorger betreut.

© dpa-infocom, dpa:220513-99-268953/2

