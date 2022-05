Hamburgs einziger Weinberg: Stintfang wird wieder bepflanzt

Hamburg. Am Donnerstag (11.00 Uhr) will Hamburgs Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit den Stintfang, der vor drei Jahren einer Baustelle an den St. Pauli-Landungsbrücken weichen musste, wieder zum Leben erwecken. "Einst war er der nördlichste Weinberg der Republik, heute ist der Weinberg am Stintfang zu einer echten Hamburger Berühmtheit geworden" sagte Veit im Vorfeld.

Gemeinsam mit dem Stuttgarter Bürgermeister Thomas Fuhrmann, Winzermeister Fritz Currle und fünf ehrenamtlichen Stintfang-Winzern will Veit neue Rebstöcke am rechten Elbufer einpflanzen. Die Weinreben sind laut Bürgerschaft ein Geschenk der Stadt Stuttgart.

Dem Parlament war der Weinberg 1995 von den Wirten des "Stuttgarter Weindorfs" geschenkt worden. Anders als im ersten Weinberg, in dem Reben der Sorten "Regent" und "Phoenix" standen, soll es im neuen nur noch die roten "Regent"-Trauben geben. Bis zur ersten Lese werde es mindestens drei bis vier Jahre dauern.

© dpa-infocom, dpa:220511-99-248321/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg