Handball: Kiel und Flensburg vor CL-Viertelfinale

Kiel/Flensburg. Die Bundesliga-Handballer des THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt wollen sich in den Viertelfinal-Hinspielen der Champions League gute Ausgangspositionen für das Erreichen des Final 4 in Köln verschaffen. Der deutsche Rekordmeister aus Kiel muss am Mittwoch (20.45 Uhr/DAZN und ServusTV) zunächst bei Paris Saint-Germain in Frankreich antreten. Flensburg empfängt zuvor (18.45 Uhr/DAZN) den spanischen Titelverteidiger FC Barcelona.

"Für diese Art von Spielen trainieren wir jeden Tag", sagte THW-Rückraumspieler Harald Reinkind. "Wir wollen zeigen, dass wir die bessere Mannschaft sind." Beim THW ist Sander Sagosen nach seiner Rückenprellung wieder fit. Bei der SG droht dagegen der Ausfall von Linksaußen Hampus Wanne, der wegen einer Sprunggelenksverletzung schon die Liga-Partie in Hannover verpasst hatte. Zu den Chancen auf ein Weiterkommen sagte SG-Coach Maik Machulla: "Wir brauchen zwei perfekte Spiele." Die entscheidenden Rückspiele finden dann am 19. Mai in Kiel sowie in Barcelona statt.

