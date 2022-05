Jugendlicher liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Lübeck. Ein 17-Jähriger ist nach einer Verfolgungsjagd mit der Polizei zwischen Lübeck und Bad Schwartau in einem entwendeten Auto gestoppt worden. Die Polizei wurde am Montagabend durch die unsichere Fahrweise auf ihn aufmerksam und forderte ihn zum Anhalten auf, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Der Jugendliche versuchte aber den Angaben zufolge stattdessen zu fliehen, überfuhr eine rote Ampel und weigerte sich dann auszusteigen, als die Polizei ihn stoppen konnte.

Es stellte sich heraus, dass der 17-Jährige ohne Fahrerlaubnis in einem Wagen unterwegs war, den er laut Polizei zuvor "unbefugt in Gebrauch genommen hatte". Auf dem Weg zum Polizeirevier beleidigte er zusätzlich die Polizisten, sodass insgesamt in sieben Anklagepunkten nun gegen den Jugendlichen ermittelt wird - unter anderem Verdacht auf Diebstahl und Teilnahme an einem verbotenen Autorennen, wie der Polizeisprecher mitteilte.

