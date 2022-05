Helgoland-Marathon: Kraus und Köppelmann top

Hamburg. Andre Kraus hat am Samstag beim Comeback des Helgoland-Marathons triumphiert. Der siegreiche Läufer aus Oeventrop im Sauerland legte die 42,195 Kilomter in 2:54:25 Stunden zurück. Die Plätze zwei und drei belegten Ingo Assmann (3:43:57) und Torben Brade (3:11:55). Schnellste Läuferin war Melina Köppelmann aus Delligsen in Niedersachsen (03:38:21), gefolgt von Annike Wiedemann (3:43:57) und Mandy Maier-Wothe (3:57:25).

"Das ist nicht nur für den VfL Fosite Helgoland eine Wohltat, sondern auch für die Läufer und Läuferinnen und die gesamte Insel", sagt Oke Zastrow vom veranstaltenden Verein. Der Lauf auf Deutschlands einziger Hochseeinsel hatte zuletzt 2019 stattgefunden. In den beiden Jahren danach war er aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen. An dem Marathon und den Mini-Marathon (5,25 Kilometer) hatten bei der 23. Auflage knapp 400 Läuferinnen und Läufer teilgenommen.

Wegen der Baumaßnahmen im Hafen war die ursprüngliche Inselrunde deutlich auf 5,25 Kilometer verkürzt worden und musste achtmal bewältigt werden. Dementsprechend ging es auch achtmal den gefürchteten "Düsenjäger" hinauf. Der Versorgungsweg vom Unterland zum Oberland weist auf 200 Meter Länge bis zu 40 Prozent Steigung auf.

© dpa-infocom, dpa:220507-99-198198/3

