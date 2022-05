Toter im Wassergraben: Polizei geht von Unglücksfall aus

Neustadt. Die Identität des Toten, der vor knapp zwei Wochen in einem Entwässerungsgraben in Neustadt im Kreis Ostholstein gefunden worden war, ist geklärt. Es handele sich um einen 61 Jahre alten Mann aus Neustadt, der seit Dezember 2021 vermisst worden sei, teilte die Polizei am Freitag mit. Die Todesursache konnte nicht mehr ermittelt werden. Hinweise auf Fremdverschulden oder einen Suizid seien aber nicht gefunden worden, so dass die Ermittler von einem Unglücksfall ausgingen, sagte ein Polizeisprecher.

© dpa-infocom, dpa:220506-99-184616/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg