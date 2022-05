Sexueller Übergriff auf junge Frau im eigenen Wohnhaus

Hamburg. Eine 22-Jährige ist in Hamburg-Rahlstedt von einem Unbekannten in dem Eingangsbereich ihres Wohnhauses sexuell attackiert worden. Während die Frau die Türe des Mehrfamilienhauses in der Nacht auf Freitag aufschloss, griff der Täter sie an, wie die Polizei mitteilte. Nach Angaben der Polizei nahm der Mann "sexuelle Handlungen" an ihr vor und ergriff dann die Flucht, als die Frau zu schreien begann. Nachbarn hörten die Schreie und riefen die Polizei, wie es weiter hieß. Die Fahndung der Polizei verlief zunächst erfolglos.

