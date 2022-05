SSW-Spitzenkandidat Harms fleißigster Landtagsredner

Keiner ging so oft ans Rednerpult im Landtag: Lars Harms vom SSW wurde in der zu Ende gehenden Wahlperiode 452 Mal das Wort erteilt. Damit hielt er mit Abstand die meisten Reden. Auch die SPD stellte einen Spitzenreiter.

Kiel. SSW-Fraktionschef Lars Harms hat in der zu Ende gehenden Wahlperiode im Landtag so oft das Wort ergriffen wie kein anderer Abgeordneter. Harms wurde seit 2017 insgesamt 452 Mal das Wort erteilt, wie aus einer am Mittwoch bekannt gewordenen vorläufigen Statistik des Landtags hervorgeht. Dahinter folgten die beiden AfD-Abgeordneten Volker Schnurrbusch (259 Mal) und Jörg Nobis (247). Die SSW-Abgeordnete Jette Waldinger-Thiering kam auf 237, der AfD-Abgeordnete Claus Schaffer auf 232 und der ehemalige SPD-Fraktionschef Ralf Stegner auf 215 Redebeiträge.

Bislang gab es 59 Tagungen mit 148 Sitzungstagen. Dabei kamen voraussichtlich 11.302 Seiten Wortprotokoll zu Stande. Die Abgeordneten berieten über 273 Gesetzentwürfe. Sie verabschiedeten davon 211. Unter den Fraktionen CDU, Grüne und FDP stellten die drei Koalitionsfraktionen mit 639 die meisten Anträge, gefolgt von der SPD mit 570.

Die Abgeordneten stellten 1239 Kleine Anfragen, unter den Fragestellern war der SPD-Bildungspolitiker Martin Habersaat mit 141 Anfragen der Spitzenreiter, gefolgt von der fraktionslosen Abgeordneten Doris von Sayn-Wittgenstein (133) und SPD-Finanzpolitikerin Beate Raudies (118).

