Nachbarn im Streit getötet: Täter stellt sich der Polizei

Hamburg. Bei einem Streit in Hamburg-Fuhlsbüttel hat ein Mann am Dienstagmorgen seinen 66 Jahre alten Nachbarn getötet. Anschließend stellte sich der 60-jährige Deutsche, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Mordkommission hat die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat, übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen verständigte eine Mitarbeiterin eines Pflegedienstes die Rettungskräfte, nachdem sie den 66-Jährigen leblos in seiner Wohnung gefunden hatte. Die Notfallsanitäter konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen, der mehrere Verletzungen im Bereich des Oberkörpers aufwies.

Am Dienstagabend stellte sich der Tatverdächtige bei der Justizvollzugsanstalt Fuhlsbüttel und räumte ein, den Mann im Verlauf eines Streits getötet zu haben. Dabei übergab er Justizbeamten auch die mutmaßliche Tatwaffe. Die Beamten nahmen den Tatverdächtigen fest. Ein Haftrichter erließ am Mittwoch Haftbefehl wegen Totschlags.

