Motorradfahrer stirbt nach Kollision mit Auto

Borstel. Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Bundesstraße 432 bei Borstel (Kreis Segeberg) ums Leben gekommen. Der 33 Jahre alte Mann hatte am späten Dienstagabend zum Überholen zweier vor ihm fahrender Autos angesetzt, als die 23 Jahre alte Fahrerin des ersten Wagens nach links in eine Grundstückseinfahrt einbog, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Motorrad prallte in die Fahrerseite des abbiegenden Autos. Der 33-jährige Fahrer wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Dort erlag er später seinen Verletzungen. Die 23 Jahre alte Autofahrerin wurde leichte verletzt.

