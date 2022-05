Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt 852,5

Kiel. Der Abwärtstrend bei der Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein hält an. Am Dienstag betrug sie nach Angaben der Landesmeldestelle 852,5 (Stand: 19.13 Uhr), nach 884,9 am Vortag und 1247,4 am Dienstag vergangener Woche. Der Wert steht für die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner binnen sieben Tagen. Bundesweit lag die Inzidenz nach Angaben des Robert Koch-Instituts am Dienstag bei 632,2. Im Ländervergleich verzeichnete Schleswig-Holstein hinter Niedersachsen den zweithöchsten Wert.

Die Zahl der Neuinfektionen gab die Meldestelle mit 5664 an, was einem Rückgang von 224 gegenüber Montag entspricht. In den Krankenhäusern lagen 422 Covid-Kranke. Von ihnen wurden 34 auf einer Intensivstation behandelt und unverändert 14 beatmet. Die Zahl der Toten im Zusammenhang mit dem Coronavirus stieg um 2 auf jetzt insgesamt 2452 seit Beginn der Pandemie. Rund 545.300 Menschen sind nach diesen Angaben inzwischen genesen.

Die Zahl der in Krankenhäuser neu aufgenommenen Corona-Erkrankten je 100.000 Menschen binnen einer Woche - die Hospitalisierungsinzidenz - sank im Vergleich zu Montag (4,81) auf 3,99.

Die höchsten Sieben-Tage-Inzidenzen verzeichneten am Dienstag die Kreise Steinburg (1194,3) Dithmarschen (1032,6), und Nordfriesland (1011,1). Schlusslicht war hier Pinneberg mit 606,5.

