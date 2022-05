Ein Einsatzfahrzeug der Polizei steht am Straßenrand.

Hamburg Zehnjährige in Altona sexuell bedrängt: Polizei sucht Täter

Hamburg. Ein unbekannter Täter soll ein Mädchen im Hamburger Stadtteil Altona Altstadt sexuell bedrängt haben. Der etwa 30 Jahre alte Mann sei der Zehnjährigen gefolgt und habe sie unsittlich berührt, als sie das Treppenhaus ihres Wohnhauses betrat, teilte eine Polizeisprecherin am Dienstag mit. Das Mädchen habe sich gewehrt und geschrien, daraufhin sei der Mann zu Fuß geflüchtet. Die Tat ereignete sich den Angaben zufolge bereits in der vergangenen Woche am frühen Donnerstagabend. Die Polizei bat Zeugen um Hinweise.

