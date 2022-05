Sechsfacher Storchen-Nachwuchs im Wildpark Eekholt

Großenaspe. Es gibt wieder Nachwuchs im Wildpark Eekholt: In dem Tierpark im Kreis Segeberg sind vor wenigen Tagen gleich sechs Storchenjunge von zwei verschiedenen Paaren geschlüpft, wie der Wildpark am Dienstag mitteilte. Die vier Jungen des Paares am Zuchtteich seien direkt von der Plattform am Teich sichtbar und gut zu beobachten.

Von nun an prüfen die Tierpfleger des Parks auch, ob der Nachwuchs gut heranwächst. Andernfalls können Weißstorchen-Jungvögel auf andere Nester verteilt werden. "Dieses Vorgehen lässt sich erfolgreich umsetzen, die Storcheneltern nehmen das fremde Storchenküken an, und die Jungvogelverluste gerade in den ersten Wochen des Heranwachsens werden deutlich reduziert", schreibt der Wildpark dazu.

Zudem verteilen die Tierpfleger mehrmals täglich kleine Fische und Fleischbrei an die Alttiere, damit sie ihren Nachwuchs trotz der derzeit für Regenwürmer zu trockenen Witterung gut versorgen können.

Derzeit leben im Wildpark eigenen Angaben zufolge mehr als 100 Arten mit mehr als 700 Tieren, darunter Dachse, Marder, Fischotter, Dammwild, Füchse, Seeadler, Waschbären und Wölfe.

