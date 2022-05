Kiel Mann unter Drogen fährt Polizisten an

Kiel. Ein unter Drogen stehender aggressiver Mann hat einen Polizisten in Kiel mit seinem Auto angefahren und verletzt. Dem Beamten, der privat unterwegs war, sei in der Nacht zu Dienstag ein geparkter Transporter mit geöffneter Fahrertür und steckendem Zündschlüssel aufgefallen, teilte die Polizei mit. Plötzlich sei der 32 Jahre alte Halter des Wagens auf den Beamten zugerannt und habe ihn beleidigt. Der 37 Jahre alte Polizist habe sich als solcher zu erkennen gegeben, was aber zu keiner Beruhigung der Situation geführt habe.

Der Mann sei in den Transporter gestiegen und mit quietschenden Reifen aus der Parklücke direkt auf den Polizisten zugefahren. Dieser habe sich zwar mit einem Sprung zur Seite retten können, sei aber am Arm getroffen und verletzt worden.

Polizisten fanden den 32-Jährigen später in dessen Wohnung. Der Mann habe den Vorfall eingeräumt und angegeben, Drogen eingenommen zu haben. Alkohol hatte er nach dem Ergebnis eines Tests nicht getrunken. Die Beamten zogen den Führerschein des Mannes ein. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und Beleidigung ermittelt.

