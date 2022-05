80-Jähriger stirbt nach Verkehrsunfall

Ein Schild mit einem roten Kreuz hängt an der Notaufnahme eines Krankenhauses.

Felm. Ein 80-Jähriger ist in Felm (Kreis Rendsburg-Eckernförde) mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und dabei ums Leben gekommen. Der Mann kam am Sonntagnachmittag auf gerader Strecke aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, wie die Polizei am Montag mitteilte. Beim Eintreffen der Rettungskräfte sei er zunächst ansprechbar gewesen, habe später aber reanimiert werden müssen. Er wurde nach Kiel ins Uniklinikum gebracht. Dort erlag der Mann laut Polizei seinen Verletzungen.

© dpa-infocom, dpa:220502-99-122458/2

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Hamburg