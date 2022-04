Gestohlenes Auto prallt gegen Erdwall: Fahrer flüchtet

Büchen. Mit einem gestohlenen Auto hat der mutmaßliche Dieb bei Büchen im Kreis Herzogtum Lauenburg einen Unfall verursacht. Der Fahrer sei am Freitag zu Fuß in unbekannte Richtung geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die Suche unter anderem mit einem Hubschrauber und mit Diensthunden sei zunächst erfolglos geblieben.

Das rund 35.000 Euro teure Fahrzeug war den Angaben zufolge am Freitagmorgen in Krüzen im Kreis Herzogtum Lauenburg gestohlen worden. Kurz darauf entdeckte eine Streifenwagenbesatzung das Auto auf der A24 zwischen Büchen und der Anschlussstelle Gudow und wollte es kontrollieren. Der Fahrer flüchtete den Angaben zufolge mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Büchen. Am Ende eines Verbindungsweges prallte das Auto gegen einen Erdwall, der Fahrer flüchtete zu Fuß weiter.

