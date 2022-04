Kieler nach Sieg über Wetzlar nun gegen Melsungen

Ein Handballer hält den Spielball in den Händen.

Kiel. Die letzte Frische hat zwar gefehlt, aber das Heimspiel gegen die HSG Wetzlar war für die Bundesliga-Handballer des THW Kiel letztendlich eine klare Sache. Zwar kamen die Mittelhessen in der Endphase noch einmal heran, doch am Ende stand am Donnerstag der verdiente 27:24-Erfolg der Norddeutschen. "Ich war ganz schön müde. Das Wochenende hat viel Kraft gekostet", blickte "Zebra"-Schlussmann Niklas Landin nach der Partie auch noch einmal auf das Final-Turnier um den DHB-Pokal zurück.

Der dänische Welthandballer gehörte mit seinen insgesamt 20 Paraden einmal mehr zu den bestimmenden Spielern im Team von Trainer Filip Jicha. Der Tscheche war aus mehreren Gründen froh über den Erfolg gegen Wetzlar. Zum einen hatte die HSG drei der vergangenen vier Spiele gegen den THW gewonnen, zum anderen betonte Jicha: "Nach diesem Highlight am vergangenen Wochenende solch eine schwere Aufgabe zu meistern – dafür möchte ich meiner Mannschaft im Großen und Ganzen ein Lob aussprechen."

Viel Zeit zur Regeneration haben die Kieler jetzt aber nicht. Schon am Sonntag (16.05 Uhr/Sky) steht die nächste Bundesliga-Partie auf dem Programm. Zu Gast in der Kieler Arena ist dann die MT Melsungen, die am Donnerstag eine knappe 31:32-Niederlage beim HC Erlangen hinnehmen musste.

